В Испании всплеск коронавируса после отмены карантина

За месяц после отмены карантина в Испании выявили 18 564 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает агентство EFE во вторник, 21 июля.



Таким образом число еженедельно выявляемых случаев выросло почти на 400% по сравнению с показателем, который предшествовал отмене ограничительного режима в Испании.



При этом с 21 июня, когда был отменен режим повышенной готовности, 99 человек скончались из-за коронавируса, а более 1,1 тысяч были госпитализированы. Сейчас в стране остаются активными свыше 200 локальных вспышек заболевания.



Также указывается, что 21 июня Минздрав уведомил о 141 новом инфицированном, а 20 июля власти королевства сообщили о 685 выявленных за сутки заболевших.



Отметим, что с начала эпидемии коронавируса в стране зафиксировано почти 265 тысяч случаев болезни, более 28,4 тысяч пациентов умерли.



В то же время уровень заражения коронавирусом в Испании заметно снизился по сравнению с апрельскими показателями, но после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. Поэтому региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.

