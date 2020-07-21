Проблемы "Динамо" не в тренерах, а в команде и президенте - Маркевич

Известный футбольный функционер, экс-наставник "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал увольнение всего тренерского штаба столичного ФК "Динамо". По его словам такой шаг не решит проблем клуба, потому как у киевлян "нет команды и слабый президент", передает УНН со ссылкой на спортивный сайт 1927.kiev.ua.



"Какая разница, какой тренер? Там нет команды, слабое руководство и президент. При чем тут тренеры? Главное - нет команды. Будут менять тренеров - дальше что? Какая разница, кто будет тренировать? В "Динамо" нужно все в корне менять. Не может такого быть, что двадцать лет во всем виноваты все, кроме президента клуба. Он явно не тянет.



Там полный бардак. Был виноват Хацкевич, теперь Михайличенко. В "Динамо" сейчас некому играть, кроме 3-4 игроков. Кто берет тех футболистов? Кто приглашал Соля и других игроков, которые явно не уровня "Динамо"? Это самая слабая команда в истории киевского "Динамо". Кто ее сформировал?!", - сказал Маркевич.



Отметим, что по словам ведущего программы "Профутбол" Игорь Цыганыка, в "Динамо" - проблемы с дисциплиной. И некоторые футболисты покинули расположение клуба до того, как был сыгран матч с "Колосом".



Как писал УНН, 20 июля, "Динамо" уволило весь тренерский штаб клуба, накануне проиграв "Колосу" со счетом 0:2.



Таким образом, столичный клуб установил антирекорд по количеству проигранных матчей в течение сезона. Поражений было 9.

