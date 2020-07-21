Рада разблокировала закон об игорном бизнесе

Верховная Рада отклонила 3 постановления об отмене принятия во втором чтении и в целом Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за постановления №2285-д-П — №2285-д-П2 проголосовало 72, 74 и 76 депутатов соответственно. Таким образом, все три постановления были отклонены.



Авторами постановлений выступили народные депутаты Вадим Новинский (внефракционный - ИФ), Юлия Тимошенко (ВО "Батькивщина" - ИФ) и Анна Скороход (партия "За будущее" - ИФ).

