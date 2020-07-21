Зеленский рассчитывает на помощь Швейцарии в борьбе с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на помощь Швейцарии в борьбе с коррупцией и возвращении украденных активов.



"Безусловно, для меня главным приоритетом изменений в Украине является противодействие коррупции. И тут Швейцария всегда была для нас примером успеха. А потому хочу отметить подписание Меморандума о взаимопонимании между Офисом генерального прокурора, НАБУ и швейцарской стороной. Верю, что Швейцария поможет нам в вопросах предотвращения коррупции и будет способствовать реальному возвращению в Украину похищенных активов", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве после встречи с президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругой.

