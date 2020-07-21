Китайская вакцина от коронавируса не помогла пожилым людям - СМИ

Китайский векторная вакцина от COVID-19 показала низкую эффективность в пожилых людей. Ученые предполагают, что для них может потребоваться дополнительная вакцинация.



Результаты второй фазы клинического исследования рекомбинантной аденовирусной векторной вакцины против COVID-19 опубликовали в авторитетном журнале The Lancet, пишет 24 канал.



Само исследование провели в апреле, в нем приняли участие более 500 человек. Вакцина с рабочим названием Ad5-nCoV разработана на основе лишенного патогенности аденовируса. В его геном встроен ген вируса SARS-CoV-2. Аденовирус доставляет гены SARS-CoV-2 в организм человека, и в соответствующих белков коронавирус у людей вырабатываются антитела.



Основной целью исследования было оценить реакцию иммунной системы на вакцину и определить наиболее подходящие дозы, которые будут использоваться в следующей фазе. Следующая, третья, фаза исследования должна будет показать, защищает ли вакцина от COVID-19 в реальной жизни.



Побочное действие китайской вакцины



Серьезных побочных действий вакцины в этом исследовании не зарегистрировали. Основными нежелательными реакциями были боль в месте инъекции, лихорадка, слабость.



У 95% участников, получивших высокую дозу вакцины, ученые обнаружили выработку Т-клеток или антител против коронавируса. В группе с низкой дозой их обнаружили у 91% участников.



Авторы исследования указывают, что у участников, у которых был иммунитет к аденовируу, который применялся для изготовления вакцины, выработка иммунитета к SARS-CoV-2 был гораздо хуже. Всего у 52% участников исследования был выявлен иммунитет к аденовирусу, существовавшему до вакцинации.



Чем старше люди, тем чаще у них есть иммунитет против аденовируса. Поэтому при использовании этой вакцины хуже вырабатывается иммунитет у пожилых людей. Особенно страдает выработка антител.



Авторы указывают, что пожилые люди – самая важная группа, которая нуждается в защите от COVID-19. Они не исключают, что людям в возрасте нужна дополнительная вакцинация. Поможет ли это, могут показать только новые исследования.

