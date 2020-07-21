В СБУ заявили о взаимопонимании в переговорах с "луцким террористом"

Переговорная команда ведет переговоры с мужчиной, который захватил автобус с людьми в центре Луцка, и у них "есть взаимопонимание". Об этом журналистам в Луцке сообщил первый заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий. "Идут переговоры, он отвечает, в коннекте с переговорщиками, есть взаимопонимание, двигаемся дальше", - сказал Баранецкий.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который сейчас находится на месте событий, заявил, что у мужчины, который захватил людей, "в руках есть смартфон, он может видеть и слышать все комментарии", поэтому от комментариев глава МВД воздержался.