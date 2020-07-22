Трое заложников покинули автобус в Луцке

Трое заложников из числа ранее захваченных в Луцке отпущены на свободу, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Службе безопасности Украины во вторник.



"Освобождены женщина, мальчик и пожилая женщина",- сообщил собеседник агентства.



Первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль "забрал трех заложников", написал глава МВД Украины Арсен Аваков в Твиттер.



В свою очередь заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко также сообщил, что об освобождении заложников договорился заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.



"Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождёнии первых трёх заложников. Это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка", - написал он в соцсети Facebook.



Как сообщалось, утром в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой" захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с около 20 пассажирами, при себе имеет взрывчатку и оружие. По информации полиции, пока пострадавших нет. Автобус находится на Театральной площади.



Позже стало известно, что настоящее имя мужчины - Кривош Максим Степанович, он официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья.



На Youtube-канале некого пользователя "Максима Плохого" появилось видео с вооруженным мужчиной, который предположительно захватил заложников в центре Луцка. Он поздравил всех "с днем антисистемы" и добавил "не обманывайте себя, празднуйте правду".



Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что в сети интернет авторством Максим Плохой размещена книга "Философия Преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь. Он также сообщил, что подозреваемым в захвате заложников является Кривош Максим родился 06.11.1975. Он Уроженец пос. Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений



Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично держит под контролем ситуацию с захватом заложников в рейсовом автобусе в центре Луцка и заверяет, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.



В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по ч.2 ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.



СБУ открыла дело по статье "террористический акт".



Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков находится в Луцке.

