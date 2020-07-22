Рада приняла в первом чтении законопроект об "инвестнянях"

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3760 "о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект во вторник поддержали 244 народных депутата при необходимых 226 голосах.



"Указанный законопроект о государственной поддержке инвестиционных проектов (…) разработан на основании практики стран ЕС, а также наших соседей, с которыми мы в первую очередь конкурируем за получение инвестиций", – отметила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, представляя документ в парламенте.



Она отметила, что законопроект предусматривает возможность предоставления пакета стимулов как украинским, так и иностранным инвесторам "со значительными инвестициями в перерабатывающую отрасль, которые стимулируют рост добавленной стоимости украинской экономики, создание более 150 рабочих мест в каждом проекте со средней заработной платой на 15% больше, чем средняя по региону".



В пояснительной записке к законопроекту, обнародованной на сайте Рады, уточняется, что господдержка может предоставляться инвесторам, если проект реализуется на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования и спорта.



Отмечается, что исключениями являются сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера.



В документе указывается, что размер инвестиций в проект должен составлять не менее EUR 30 млн (в эквиваленте), а срок его реализации не должен превышать 5 лет.



Согласно пояснительной записке, законопроект устанавливает, что господдержка может предоставляться инвестору в виде налоговых льгот (освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования) и предоставления права на пользование земельным участком для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы по специальным условиям.



Кроме того, пакет стимулов включает обеспечение объектами смежной инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения и т.п.) путем строительства такой инфраструктуры за счет государства.



Вместе с тем указывается, что общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

