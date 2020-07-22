Полиция пока не нашла следов поджога в соборе в Нанте

Признаков, подтверждающих версию о поджоге в соборе Нанта, пока нет, пожар может иметь случайный характер, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.



Возгорание в соборе Святых Петра и Павла в Нанте произошло в прошлую субботу, 18 июля. В результате пожара был полностью разрушен, в частности, большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора. В воскресенье правоохранительные органы задержали 39-летнего мужчину, который был добровольцем в храме и должен был закрыть двери на ключ в день пожара. В тот же день он был отпущен на свободу, ему не было предъявлено никаких обвинений.



"На данный момент нет ничего, что указывало бы на преступные действия", - сказал Дарманен, отвечая на вопросы депутатов Нацсобрания (нижняя палата парламента).

Вместе с тем министр отметил, что расследование ведется. "Человек, который был задержан (в рамках расследования), был отпущен на свободу... Это (пожар в соборе - ред.) может иметь случайный характер", - добавил глава МВД.

