В Полтаве появился дом со свастикой и рунами на стенах

В Полтаве по улице Соборности появился чудо-дом, стены которого украшены свастиками и рунами. Его владелец Геннадий Сикалов объяснил, что таким образом он возвращает на улицы украинских городов "традиционные знаки".



Строение с необычным архитектурным орнаментом уже облюбовали местные жители, которые фотографируют левосторонние свастики на задних стенках и руны на фасаде.



В 2014 году заказчиком строительства "кафе-пекарни" на 254,5 кв.м. выcтупило ООО "Фирма АТОЛЛ", а в Едином государственном реестре юрлиц учредителем ООО "Фирма АТОЛЛ" указана Светлана Манжос, супруга главреда сайта "Последний бастион" Геннадия Сикалова.



На страницах своего издания Сикалов пишет, что эти солярные символы не запрещены действующим законодательством, а являются демонстрацией возвращения древних, традиционных знаков на улицы украинских городов.



Затем "Последний бастион" проще объяснил значение "солярного символа" с обещанием продолжать просвещение, "чтобы не дать определенным заинтересованным лицам и невеждам поносить наследие украинцев".

