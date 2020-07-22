Иран обязательно ответит США на убийство Сулеймани, заявил Хаменеи

Иран не забудет убийство американцами высокопоставленного генерала Касема Сулеймани и обязательно ответит, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.



"Они убили вашего гостя в вашем же доме, сознавшись в преступлении. Иран никогда этого не забудет и, безусловно, нанесет ответный удар по американцам", - приводит сайт иранского лидера слова Хаменеи на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Каземи в Тегеране.



В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на посольство. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.

