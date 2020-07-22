Новые встречи России и США по разоружению пройдут на будущей неделе

Новый раунд российско-американских консультаций по контролю над вооружениями состоится на следующей неделе в столице Австрии, как и планировалось ранее. Это подтвердил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.



Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Слушания были посвящены рассмотрению кандидатуры Биллингсли, которая была выдвинута в мае президентом Дональдом Трампом по совместительству на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.



"Как упомянул председатель [комитета Джеймс Риш], у меня был шанс переговорить с комитетом в деталях о нашем образе мышления перед началом переговоров с Российской Федерацией. И я настроен на то, чтобы поделиться дополнительными мыслями, так как наши переговоры в Вене должны начаться на следующей неделе", - заявил Биллингсли. В качестве спецпредставителя американского лидера он работает в структуре Госдепартамента.



"Сегодня я буду разговаривать с руководителями наших делегаций, <...> рабочих групп, которые вскоре отправятся в Вену, чтобы принять участие в обстоятельных дискуссиях с россиянами по этим вопросам (контроля над вооружениями - прим. ТАСС), а также по вопросам космоса и милитаризации космоса, что является еще одним важным беспокоящим нас вопросом", - сообщил также он.



Соединенные Штаты в ходе переговоров с Россией по контролю над вооружениями абсолютно точно не станут брать на себя какие-либо обязательства по ограничениям в сфере противоракетной обороны (ПРО), заявил Биллингсли.



Ему был задан вопрос, готов ли он дать обязательство, что в ходе переговоров с Россией по контролю над вооружениями американская сторона не будет соглашаться на ограничение своих возможностей в сфере ПРО. "Это абсолютно так. Президент ясно дал понять, что он не примет ограничения в сфере ПРО", - ответил Биллингсли.



В июне под председательством заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и Биллингсли в Вене состоялся раунд двусторонних консультаций, на которых обсуждались вопросы контроля над вооружениями и стратегической стабильности. США приглашают на такие встречи и Китай, однако Пекин отвечает отказом.



Соединенные Штаты все еще надеются на то, что Китай присоединится к переговорам по контролю над вооружениями с участием России, заявил Биллингсли.



"Я все еще надеюсь, что Китай сядет за стол переговоров. Я думаю, что сделать это было бы в их интересах", - заявил Биллингсли, который как спецпредставитель американского лидера работает в структуре Госдепартамента США. "Пока что, однако, мы, конечно, продолжим подчеркивать вызывающие беспокойство масштабы деятельности, которую они [Китай] проводят", - добавил он.



"Нам нужно модернизировать наш подход к контролю над вооружениями, чтобы включить в него по сути появляющуюся трехстороннюю динамику. Хотя я согласен с тем, что, возможно, у нас будет прогресс по двусторонним каналам. Вероятно, конечно, он будет с Россией, но и, возможно, в двустороннем формате с Китаем, но эти направления в конечном счете должны слиться воедино. И они должны слиться так, чтобы в конечном счете получилось трехстороннее соглашение по контролю над вооружениями", - убежден американский дипломат.



По его словам, новое соглашение должно собрать в себе "наиболее эффективные механизмы верификации, которые когда-то были в первоначальном договоре СНВ (Договоре об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ-1 - прим. ТАСС)". Оно также должно будет "разрешить вопрос неограниченного количество боеголовок, которые Россия сейчас создает", утверждал Биллингсли.



8 июля директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун отметил, что Китай готов присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями, если Соединенные Штаты сократят свои арсеналы до того уровня, который имеется в распоряжении КНР. При этом, по словам китайского дипломата, Пекин в действительности понимает, что "это не может произойти". Он также заверил, что если США и Россия продлят Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и на его основе "продолжат сокращать свои ядерные арсеналы, то Китай примет участие [в переговорах]".



Биллингсли, комментируя высказывания Фу Цуна, заявил, что подход Китая к вопросам ядерного разоружения и контроля над вооружениями меняется, и американское правительство приветствует такую "эволюцию в мышлении" Пекина.



Биллингсли сообщил, что США отправляют на очередной раунд консультаций с Россией в том числе двух своих старших военачальников.



Как он уточнил, на предстоящие встречи в столице Австрии летят заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен и глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) американских ВС адмирал Чарльз Ричард.



"Я нахожусь в регулярном контакте как с генералом Хайтеном, так и с нашим командующим СТРАТКОМ, так как их взгляды в значительной степени учитываются [в диалоге с россиянами по разоружению и стратегической стабильности]. В действительности они (Хайтен и Ричард - прим. ТАСС) совместно возглавляют делегации, направляющиеся на следующей неделе в Вену", - заявил Биллингсли. В качестве спецпредставителя американского лидера он работает в структуре Госдепартамента США.



Дипломат выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Слушания были посвящены рассмотрению кандидатуры Биллингсли, которая была выдвинута в мае президентом Дональдом Трампом по совместительству на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

