На Украине сняли фильм о казаках-геях с Запорожской Сечи

На Украине завершились съемки короткометражного фильма "Главная крепость Сечи" про запорожских казаков-геев. Лента была снята в рамках проекта организации "КиевПрайд".



Об этом информирует издание Bird in Flight.



Сообщается, что основой сюжета нового фильма стал случай, который произошел в Запорожье в 2013 году. Тогда местные представители ЛГБТ-сообщества создали организацию "Гей-Форум - Сечь". Это оскорбило чувства современных запорожских казаков.



"Приходилось слышать и читать, что за гомосексуальные связи на Сечи наказывали. А раз за них наказывали, следовательно, они там были. И я считаю недопустимым, что ряд людей правых и традиционалистских взглядов пытаются запретить другим гражданам Украины ассоциировать себя с казаками", - рассказал режиссер фильма Евгений Коршунов.



Так, по сюжету, один из героев короткометражки начинает испытывать сексуальное влечение к представителю своего пола, однако он сталкивается с критикой и оскорблениями. Позже выясняется, что герой принадлежит к некому тайному сообществу, которое ассоциирует себя с казаками. Узнав о конфликте, сообщество решает отомстить за обиду.



Главную роль в фильме исполнил луганский квир-модельер Михаил Коптев, который также создал костюмы для героев ленты.



Лента "Главная крепость Сечи" выйдет в рамках проекта Coming Out of Isolation 2.0, во время которого пять деятелей искусства представят видеопроекты, освещающие аспекты жизни ЛГБТ-сообщества. Организаторами проекта стали фонд "Изоляция" и "КиевПрайд".