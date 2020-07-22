Украинцы стали чаще покупать электрокары

За первые шесть месяцев текущего года на Украине на 10% увеличился спрос на электромобили. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром). "В первом полугодии 2020 года на Украине было поставлено на учет 3516 ед. автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге. Такой результат на 10% превзошел показатель прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, еще из этого количества приобретенной техники всего было легковых электромобилей - 3346 шт. (+ 13% к аналогичному периоду прошлого года). Дальшее следуют коммерческие авто на электротяге - 169 шт. (-23% к аппг) и один электроавтобус.



Доля новой техники в регистрациях этого года составила: в легковых авто - 7,8%; коммерческих - 2,4%; автобусов - 100%.



В пятерку самых популярных моделей на аккумуляторных источниках питания вошли: NISSAN Leaf - 1159 шт., из них новых только 6 шт .; TESLA Model S - 389 шт. (новых - 2 шт.); TESLA Model 3 - 358 шт. (новых - 8 шт.); TESLA Model X - 162 шт. (новых - 11 шт.); VOLKSWAGEN e-Golf - 161 шт. (новых - 0 шт.).



Среди новых электромобилей популярным был кроссовер AUDI E-Tron. С января по июнь на этой моделе остановили свой выбор 59 украинцев.



В общем, на сегодняшний день украинский парк электромобилей перевалил за отметку 20 тыс. единиц.

