"Оппозиционная платформа" призвала Зеленского уйти в отставку

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не справляются с обеспечением правопорядка в стране и должны уйти в отставку, говорится в заявлении политсилы, опубликованном во вторник.



Ранее во вторник правоохранители возле здания парламента Украины задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина. По словам депутата, неизвестные напали на него сзади и облили зеленкой, в результате чего он получил ожог роговицы глаза.



"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет о неспособности действующей власти обеспечить конституционный правопорядок и защитить не только простых граждан, но и лиц, исполняющих функции государства во время осуществления ими своих полномочий. "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует, чтобы беспомощные и провоцирующие разгул национал-радикализма Зеленский и его команда подали в отставку", - говорится в заявлении на сайте партии.



По заявлению политсилы, это нападение связано с борьбой Волошина с внешним управлением в стране.

