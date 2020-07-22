В Луцке освобождены 13 заложников, пострадавших нет – СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией освободила в Луцке 13 заложников и нейтрализовала удерживавшего их террориста.



"Благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ спецоперации "Бумеранг" правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Плохой, который пропагандировал экстремистские взгляды. Сейчас все заложники освобождены, пострадавших нет, за медицинской помощью обращений не было", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ во вторник.



Как сообщается на странице СБУ в Facebook, глава СБУ Иван Баканов высоко оценил координацию абсолютно всех задействованных силовых структур государства при освобождении заложников. "Спасибо каждому сотруднику Центра "А" и Антитеррористического центра СБУ, всем правоохранителям за оперативное реагирование и взаимодействие. Ваши профессиональные действия спасли 13 жизней. Люди в безопасности и это - самое главное", - сказал он.



Как сообщалось, утром в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой" захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с около 20 пассажирами, при себе имел взрывчатку и оружие. Автобус находился на Театральной площади. Позже стало известно, что настоящее имя мужчины - Кривош Максим Степанович, он официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья.



Позже на Youtube-канале некого пользователя "Максима Плохого" появилось видео с вооруженным мужчиной, который предположительно захватил заложников в центре Луцка. Он поздравил всех "с днем антисистемы" и добавил "не обманывайте себя, празднуйте правду".



Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично держит под контролем ситуацию с захватом заложников в рейсовом автобусе в центре Луцка и заверяет, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.



В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по ч.2 ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.



СБУ открыла дело по статье "террористический акт".



