Вышел клип Gorillaz на песню Pac-man

Британская группа Gorillaz презентовала клип на трек Pac-man. Ролик появился на официальном YouTube-канале коллектива.



На кадрах частично анимационного клипа фронтмен группы играет в одноименную популярную игру Pac-man.



Трек и клип созданы совместно с исполнителем ScHoolboy Q.



Клип стал пятым эпизодом экспериментального проекта Gorillaz - Song Machine. Он будет состоять из треков, записанных с другими исполнителями. Дата премьеры альбома пока неизвестна.





