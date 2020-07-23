Премьеру фильма «Довод» Нолана снова перенесли

Кинокомпания Warner Bros. убрала фильм «Довод» Кристофера Нолана из своего календаря премьер. Об этом сообщает Variety.



Новые сроки релиза компания пока не назвала, но обещает объявить их в ближайшее время.



Первоначально премьера «Довода» должна была состояться 17 июля, но ее перенесли сначала на 31 июля, а позже — на 12 августа.



«Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить самые высокие шансы на успех для наших фильмов, а также быть готовыми обеспечить наших партнеров (кинотеатры) новым контентом, как только они смогут безопасно возобновить работу», — заявил председатель Warner Bros. Тоби Эммерих.



По данным источников Variety, Warner Bros. может выпустить «Довод» сначала за пределами США. Хотя Северная Америка остается крупнейшим кинорынком в мире, кинотеатры в других странах, похоже, откроются раньше, чем американские.



«Довод» — это фантастический шпионский боевик о секретном агенте, которому поручено предотвратить еще одну мировую войну. В картине снялись Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана и Майкл Кейн.





