Сочетание лекарств и отдельных продуктов приводит к опасным заболеваниям

Калифорнийский университет установил, что сочетание антибиотиков и жирной пищи производит мощный негативный эффект. Было проведено исследование с участием 43 здоровых человека и 49 пациентов с диагностированным синдромом раздраженного кишечника (грозит перерасти в опасное воспалительное заболевание кишечника).



Анализ показал: наличие связки антибиотики-жирная пища повышало риск воспалительных заболеваний вроде болезни Крона в 8,6 раза по сравнению с отсутствием истории приема антибиотиков и минимальным количеством жирной пищи. Притом, сама по себе жирная пища повышала риск в 2,8 раза, а антибиотики - в 3,9 раза вне зависимости от рациона.



Ученые установили: сочетание антибиотиков и жирной пищи нарушает работу митохондрий ("энергетических станция") клеток слизистой кишечника. В итоге блокируется способность утилизировать кислород. Создается неблагоприятная среда для полезных бактерий в кишечнике. Повышается концентрация энтеробактерий, вызывающих воспаление. К слову сказать, месалазин, применяемый при лечении болезни Крона и неспецифического язвенного колита, помогает перезапустить работу митохондрий.

