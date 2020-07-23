Генетики пролили свет на особенности старения

Эдинбургский университет и Институт биологии старения Общества Макса Планка разобрались в том, от чего зависит индивидуальная скорость старения. Общая продолжительность жизни и число активных лет без хронических болезней на 10% зависят от генов. Чтобы выделить участки генома, отвечающие за общую продолжительность жизни, продолжительность здоровой жизни и долгожительство был проведен анализ генома более миллиона человек.



В итоге в центре внимания оказались 10 участков генома, отражающихся на трех факторах одновременно. Многие из затронутых генов участвуют в регулировании обмена железа в теле. Ранее было показано, что из-за ряда нарушений, вызванных старением, происходит накопление железа в плазме крови. Итог - повышенный риск развития инфекций.



Также нарушение баланса железа отмечается при болезни Альцгеймера, паркинсонизме, рассеянном склерозе. В свою очередь, повышенная концентрация железа связывается с болезнями печени, остеоартритом, системным воспалением и ранней смертью. Отчасти это можно объяснить так: высокий уровень потребления богатого железом красного мяса связан с развитием хронических болезней, например, сердечно-сосудистых заболеваний.

