"Свиньи и дегенераты"

13 июля боевики 35-ой бригады ВСУ попытались приблизиться к позициям подразделений Народной милиции ДНР. В результате один из боевиков подорвался на мине. По просьбе Украины ДНР предоставила необходимые гарантии безопасности для проведения эвакуации тела, но вместо этого украинская армия во второй раз попыталась приблизиться к позициям подразделений Народной милиции.

ДНР отменила гарантии безопасности, и еще два украинских солдата погибли, наступив на мину.



Несмотря на вновь предоставленные гарантии безопасности, украинская сторона не предприняла никаких действий для эвакуации погибших, и тогда Народная милиция ДНР сама передала тела погибших Украине.



Тем временем украинские органы пропаганды заявили, что военнослужащие Народной милиция ДНР застрелили военного врача во время эвакуации тела первого солдата.



В Народной милиции республики подвергли критике версию Киева, что в Донбассе погиб военный медик, поскольку ни один из погибших не был одет как врач, а наоборот их обмундирование указывало на принадлежность к диверсионно-разведывательному подразделению.



Все найденные при убитых вещи Народная милиция ДНР представила СМИ, включая кадры эвакуации одного из тел.



Одним из трех погибших был эстонец Микола Ильин. Он носил на себе камеру, которая зафиксировала момент его смерти и эвакуацию тела.



Телеграмм-канал «Джокер ДНР» опубликовал несколько видеороликов, снятых на камеру эстонца, где можно четко увидеть, как и на видео Народной милиции, солдат ДНР, проводящих эвакуацию. Они не вооружены и одеты в оранжевые жилеты. Так что это не солдаты ВСУ, которых Украина пыталась выдать за военных медиков, эвакуирующих тело своего товарища.



Фотография, изъятая с телефона эстонца, возможно объясняет, откуда взялась история с военным медиком. Кличка Ильина была «Медик». Нашивки с этой кличкой можно увидеть на его форме.



Отсюда и родилась идея придумать эту историю. К сожалению для Киева, камера эстонца все фиксировала. На кадрах ясно видно, что он был вооружен (таким образом, он не был медиком, а был военным), и что он не был застрелен военнослужащими Народной милиции ДНР, а подорвался на мине.



Содержание телефона эстонца белорусского происхождения Миколы Ильина показывает, что последний явно придерживался неонацистской идеологии, поскольку в переписке в Вотсапе он называет своих украинских товарищей свиньями и дегенератами, которым нужен «белый хозяин», чтобы заставить их подчиняться.



Полный перевод переписки:



Ильин: Хай, братан, поднимай свою задницу и приезжай сюда, тут есть чем заняться.



Патрик: Черт. Что там делать?



Ильин: Слушай меня. Тут стадо украинских свиней, которых нужно загнать в стойло. Они конченные дегенераты. Им нужен свой белый хозяин.



Патрик: Хм, интересно.



Ильин: Давай сюда. Нужно навести тут порядок. А вообще, здесь то самое место, где можно потренироваться и получить боевой опыт.



Патрик: Было бы неплохо.



Ильин: Построим этих недоносков, потом рванем домой. У нас дел по горло. Черных надо ставить на место.



Эта переписка хорошо иллюстрирует параноидальное желание некоторых украинцев присоединиться к неонацистам. Так же последователи Бандеры хотели примкнуть к нацистской Германии, хотя ее идеология считала их недочеловеками и планировала уничтожить их, и использовать тех, кто остался в качестве принудительных работников (то есть в качестве рабов), в том числе в сельском хозяйстве, восстановленном немцами, которые хотели онемечить регион.



Здесь можно говорить об этномазохизме, когда часть людей придерживается идеологии, которая считает, что они должны быть уничтожены, а оставшиеся в живых превращены в рабов!



И переписка Ильина показывает, что он считает себя выше украинцев, даже если они придерживаются той же тошнотворной идеологии, что и он.



Для украинцев настало время открыть глаза на то, что на самом деле думают все эти неонацисты, которые воюют вместе с ними. Как показывает переписка Ильина, эти люди, которых украинцы называют своими «братьями», считают их свиньями и дегенератами, которым нужен «белый хозяин» (подразумевая, что украинцы таковыми не являются).



Как говорится, люди, которые забывают свою историю, обречены пережить ее снова. И Украина — прекрасный пример. В 1941 году она приветствовала нацистов с распростертыми объятиями, хотя они считали украинцев недочеловеками, а сказку о независимой Украине, согласно которой 3-й рейх должен был помочь освободиться от российской оккупации, разбилась о реальные планы нацистов в отношении Украины.



С 2014 года в стране начался подъем неонацистской идеологии, поддерживаемой на государственном уровне со Степаном Бандерой и Романом Шушкевичем в качестве национальных героев. Украина приветствует неонацистов со всего мира с распростертыми объятиями, не понимая, что для них украинцы недочеловеки, и что их страна — это всего лишь колония, которую можно разграбить и использовать в качестве гигантского полигона. К счастью, государственный переворот на Майдане был назван «революцией достоинства»… Иначе, такое бы началось…