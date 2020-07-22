Кривош сам вышел из автобуса, поднял руки и 2 минуты ждал силовиков

В сети появилось довольно необычное видео задержания луцкого террориста Максима Кривоша. Он сам вышел из автобуса, поднял руки, и пару минут ждал пока к нему спокойно подойдут трое силовиков (это были заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль, врач и сотрудник спецслужбы - Ред.). И только потом уже прогремел взрыв, к автобусу подъехал БТР, затем микроавтобус силовиков и состоялся штурм.



Видео разместил ресурс "Киев Оперативный" на Facebook.



"Здесь нам сбросили еще один видос с Луцка. Говорят, что это и было настоящее задержание террориста. Как-то очень странно и очень не похоже на правду, как думаете?", - так прокомментировали журналисты сам процесс задержания преступника.





