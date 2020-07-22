Министр объяснил падение экономики ростом гривны

Причиной падения экономики в 2019 году стало укрепление курса гривны, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.



При этом он говорит, что поддерживает политику Нацбанка гибкого обменного курса.



"Просто считаю, что курс использовался для манипуляций. Мы понимаем, что в прошлом году укрепление курса до 23,5 гривен/доллар, по сути, заложило падение нашей промышленности и ВВП", - считает министр.



По его мнению, в 2019 году НБУ недостаточно выкупал валюту и пополнял резервы, позволяя гривне укрепляться. Хотя за прошлый год регулятор купил рекордные более 8 миллиардов долларов.



По его словам, колебания курса вывели маржу из производительного сектора в непроизводительный.



"Доходность по ОВГЗ в то время зашкаливала и доходила до 30%, при любом отсутствии риска. Как можно было такое допустить? Забрали деньги с помощью курса у промышленников, аграриев, без какого-либо основания, не пополнили резервы, когда могли пополнить", - уверен Петрашко.



По его мнению, падение ВВП заложило не правительство Алексея Гончарука. "Я считаю, заложил Национальный банк неразумной курсовой политикой и практически вымыванием в 4-м квартале денег из реального сектора экономики для перераспределения на непроизводительные сектора", - сказал он.



Также министр недоволен высокой учетной ставкой. "Мы понимаем - для спекуляций на рынке ОВГЗ и подобных вещей... Со стороны структур, которые очень тесно работали с Национальным банком, это всем известно", - сказал он.

