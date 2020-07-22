Азербайджан: мировое сообщество должно осудить агрессивную политику Армении

Армения время от времени проводит политику этнических чисток против Азербайджана. Самым тяжелым результатом этой военной кампании 1991-1993 годов было то, что Армения оккупировала Нагорно-Карабахскую область и семь прилегающих районов Азербайджана. Конечно, в этой работе помогли Армении и зарубежные меценаты. Несмотря на объявление о прекращении огня между двумя странами в 1994 году, Армения продолжает провоцировать Азербайджан.



На протяжении этих лет Армения неоднократно нарушала режим прекращения огня, открывала огонь по нашим военнослужащим и гражданским лицам и убивала наших соотечественников. Последнее, начиная с 12 июля 2020 года армянские военные сооружения на приграничной зоне армяно-азербайджаской государственной границы в направлении Таузского района, внесли артиллерийский огонь и совершают провокации. Когда все страны в настоящее время борются вместе против пандемии Сovid 19, это явное свидетельство агрессии Армении против Азербайджана и неоднократного нарушения режима прекращения огня 1994 года. Число жертв составляет более 10 человек, в том числе 4 высокопоставленных военнослужащих.



Армянская армия игнорирует правила карантина и войны, нападает на Азербайджан и угрожает жизни мирных жителей. Азербайджан как всегда защищает свою территорию и готов на все. В связи с этим 13-го июля состоялось заседание Совета безопасности под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент сказал, что вся ответственность лежит на военно-политическое руководство Армении: "Потому что такие инциденты происходят из-за лицемерия и лицемерной деятельности руководства Армении. С одной стороны, он обращается к международному сообществу и просит помощи в укреплении прекращения огня на линии армяно-азербайджанского соприкосновения.С другой стороны, совершая военные провокации, он хочет вторгнуться на территорию Азербайджана, захватить наши позиции, обстрелять гражданское население и наши деревни. Эта политика приведет Армению к пропасти.Вся ответственность ложится на руководство Армении.Азербайджан будет продолжать защищать свою территориальную целостность и наши границы".



Последний акт агрессии, совершенный Арменией, является еще одной провокацией. Провокационные действия Армении должны быть осуждены, и это государство-агрессор должно быть привлечено к ответственности. Все мировое сообщество должно осудить агрессивную политику Армении и нарушения закона. Нагорно-карабахский конфликт оказывает негативное влияние на весь регион. В результате агрессии Армении против Азербайджана более 1 миллиона азербайджанцев были изгнаны из своих домов и стали беженцами и вынужденными переселенцами. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, призывающие к немедленному и безоговорочному выводу армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, но эти резолюции до сих пор еще не выполнены.Азербайджан всегда был против войны и поддерживает мирное урегулирование этого конфликта.



