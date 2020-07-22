В Кабмине назвали цель торгового соглашения с ЕС

Украина намерена достигнуть нулевого торгового баланса с Евросоюзом. Переговоры об изменении условий Соглашения об ассоциации с ЕС начнут пересматривать в 2021 году, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в интервью РБК-Украина.



"В соответствии с положениями Соглашения у нас есть 5 лет до пересмотра. И в январе мы уже сможем начать официальные переговоры о пересмотре. Пять лет у нас был своего рода stand still", - сказал он.



На данный момент, по его словам, идут неофициальные консультации, проходит совместная экспертная оценка. На октябрь запланирован следующий саммит Украина-ЕС, где будут намечены шаги и договоренности, по которым начнутся переговоры с января нового года.



"Мы будем акцентировать, форсировать. Нам важно интегрироваться в цепочки, важно иметь нулевой торговый баланс с нашими партнерами. С Евросоюзом у нас отрицательный торговый баланс. Мы в долгосрочной перспективе не можем иметь минусы с торговыми блоками", - добавил он.



Отметим, накануне Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о преференциях для отечественного машиностроения, который, по мнению ЕС, противоречит Соглашению об ассоциации.

