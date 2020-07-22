"Луцкого террориста" обвиняют по четырем статьям

"Луцкому террористу" Максиму Кривошу, задержанному за захват заложников в автобусе в центре Луцка, меру пресечения будут избирать 23 июля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сектор коммуникации ГУНП в Волынской области. В полиции отметили, что по факту вчерашних событий в Луцке полиция и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства.



"Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 2 ст.147 (Захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 258 (Террористический акт) Уголовного Кодекса Украины", - отметили правоохранители.



"Сегодня злоумышленнику объявят о подозрении, а завтра суд будет избирать ему меру пресечения. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания", - отметили в полиции.



По данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.



Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.



Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.

