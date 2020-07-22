США выделит $38 млн на развитие кибербезопасности в Украине

США поддержит развитие кибербезопасности в Украине и выделит $38 млн международной технической помощи, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



"Больше года активной работы - десятки сложных переговоров, согласования совместной концепции и планов - и на днях, наконец, проект окончательно зарегистрирован в Кабмине. Минцифры определено бенефициаром проекта, и я гарантирую, что каждый цент международной поддержки будет потрачен с максимальной эффективностью и результатом для страны. И мы будем публично отчитываться о ходе и расходах проекта", - написал вице-премьер на своей странице в Facebook в среду.



Он подчеркнул, что привлечение экспертизы и опыта США очень важно для Украины, поскольку США - один из мировых лидеров в сфере кибербезопасности.



"Противостояние стран уже давно перешло в киберпространство, и мы постоянно чувствуем негативную киберактивность северного соседа, поэтому должны достойно противостоять такой агрессии", - заявил Федоров.



Он отметил, что такой большой проект является очередным сигналом доверия к результатам и планам Минцифры.



"По всем кибервопросам мы планируем активно работать с бизнесом и привлекать лучшую международную и украинскую экспертизу. Попутно благодарю Правительство США и фонд USAID за поддержку реформ в Украине", - написал Федоров.



Министр цифровой трансформации напомнил, что в Украине стартовала активная фаза реформы кибербезопасности.



В частности, изменено руководство Госспецсвязи и начато развитие эффективного и современного государственного Киберцентра.



"Мы стремимся обеспечить централизацию и защиту государственной ИТ-инфраструктуры и реестров. Должны уйти в небытие КСЗИ (бесполезная бумажка на пять лет) и другие стандарты безопасности 90-х, взамен должны появиться современные модели построения и постоянной поддержки безопасности ИТ-систем", - отметил Федоров, подчеркнув, что новый проект в сотрудничестве с США имеет целью поддержать все эти сверхважные задачи.

