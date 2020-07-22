Черногория запретила въезд украинцев на автомобилях

Украинцам, а также гражданам Беларуси разрешен въезд на территорию Черногории с 22 июля только в случае их прибытия авиационным транспортом. Об этом говорится в решении правительства Черногории, сообщает ЕП.



Без ограничений в Черногорию могут въезжать жители стран "зеленый список", жители стран "желтого список" или те, кто находился в них в течение последних 15 дней могут попасть в Черногории при наличии отрицательного ПЦР-теста, который сделан не позже, чем за 72 часа.



"Въезд в Черногорию осуществляется воздушным транспортом для жителей Украины и Беларуси с контролем пассажиров при посадке и высадке и выполнением других условий, предложенных Министерством устойчивого развития и туризма", - говорится в сообщении.



При этом украинцы могут въезжать в Черногорию автомобилем, если последние 15 дней они находились в странах "зеленого" или "желтого" списков.



Как отмечает Балканский обозреватель, для украинских туристов, следующих в Черногорию предусмотрены новые правила.



Туроператор обязан обеспечить измерение температуры тела пассажира хотя бы один раз перед посадкой в ​​аэропорт. Пассажиру, который имеет повышенную температуру тела, запрещено садиться в самолет и отправляться в Черногорию.



По прибытии пассажиров в Черногорию и сразу после пересечения пограничного перехода туроператор обязан передать каждому пассажиру информационную справку, содержащую описание мероприятий и рекомендаций Института общественного здоровья Черногории, и сообщить пассажира, он обязан придерживаться указанных мероприятий.



В случаях, когда туристический пакет включает экскурсии, туроператор обязан вести детальный учет мест, которые посещают туристы.



Все туристы во время пребывания в Черногории обязаны соблюдать все меры и рекомендаций Института общественного здоровья.

