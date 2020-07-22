Ryanair может закрыть 3 базы в Германии из-за отказа пилотов от сокращения зарплат

Крупнейший лоукост Ryanair, который пообещал клиентам вернтуть деньги за билеты до конца июля, возможно закроет свою базу в аэропорту Франкфурт-Хан и, вероятно, в аэропортах Берлин-Тегель и Дюссельдорф. Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что закрытие запланировано в конце лета после того, как немецкие пилоты отклонили предложенные сокращения зарплаты.



Как сообщила Ryanair, сокращение зарплат инициированно из-за последствий пандемии коронавируса. Точное количество сокращенных рабочих мест не называется.



Также отмечается, что против предложенной экономии проголосовало небольшое большинство немецких пилотов.



"Мы должны перейти к альтернативным мерам для обеспечения экономии, что, к сожалению, будет означать закрытие баз и увольнения", - сообщила Ryanair в письме немецким пилотам.

