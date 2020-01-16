Техническая миссия МВФ завершила работу в Украине

Миссия технической поддержки МВФ по вопросам налоговой политики завершила трехнедельную работу в Украину в среду, 21 июля. Как сообщает пресс-служба Минфина, работа велась в режиме видеоконференции.



"Объем работы Миссии предусматривал анализ последних изменений в налоговом законодательстве по правилам международного налогообложения, в частности тех, которые введены Законом Украины от 16.01.2020 № 466-IX О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", - говорится в сообщении.



Эксперты рассмотрели главные налоговые нововведения в контексте имплементации Плана действий BEPS:



введение правил контролируемых иностранных компаний, инструменты предотвращения уклонения от уплаты налогов и необоснованного использования налоговых льгот;



совершенствование правил признания постоянных представительств;



усовершенствование правил контроля за трансфертным ценообразованием.



Также обсуждались особенности возможной реализации в Украине с учетом опыта других стран программы одноразового добровольного декларирования.



Во время работы были предоставлены комментарии по отдельным аспектам имплементации указанных новаций, учитывая мировой опыт применения этих инструментов налоговой политики.



"Предложения экспертов имеют практическую ценность для работы Министерства финансов и Государственной налоговой службы над проэктам подзаконных нормативно-правовых актов и разъяснений по практическому применению налоговых новаций", - отметили в Минфине.

