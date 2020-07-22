Семь областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

По состоянию на 22 июля семь регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.



Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.



Согласно данным, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области.



В частности, данные в отношении определенных критериев из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.



Как отмечают в Минздраве, регионом с широким распространением COVID-19 считается тот, в котором есть один из следующих признаков:



- загруженность койко-мест в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;



- среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 000 населения в течение последних семи дней



- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;



- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.



Усиление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиления противоэпидемических мер согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Министерства здравоохранения.



Как сообщал Укринформ, по состоянию на 22 июля в Украине лабораторно подтверждены 60 995 случаев COVID-19, за сутки - 829.

