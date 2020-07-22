В Украине сохранится прохладная погода

В ближайшие сутки более прохладный атлантический воздух, продолжающий поступать с Западной Европы, охватит почти всю территорию Украины; в поле повышенного атмосферного давления осадков не ожидается, сообщил Укргидрометцентр. В четверг без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°; в южной части ночью 15-20°, днем 24-29°. В Киеве в четверг без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 июля самая высокая температура днем была 34,8 в 2001г., самая низкая ночью 5,8 в 1904г.



В пятницу в Украине без осадков, лишь ночью в Одесской области, днём в Карпатском регионе местами небольшой кратковременный дождь, гроза.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью 10-15°, днём 23-28°, в западных областях 20-25°; в южной части ночью 14-19°, днём 28-33°.



В Киеве в пятницу без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. . Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.



22 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-25°; в Днепре, в пределах Киева, 21°.