В Украине вырос спрос на электромобили
В первом полугодии 2020 года в Украине были поставлены на учет 3516 электромобилей.
Такой результат на 10% превзошел показатель годичной давности, сообщает Ассоциация Укравтопром.
Из этого количества легковых электромобилей было 3346 шт. (+13% к аналогичному периоду прошлого года), коммерческих авто на электротяге — 169 шт. (-23%) и один электроавтобус.
Доля новой техники
Доля новой техники в регистрациях 2020 года составила:
в легковых авто — 7,8%;
коммерческих — 2,4%;
автобусов — 100%.
Самые популярные модели
В пятерку самых популярных моделей на аккумуляторных источниках питания вошли:
Nissan Leaf — 1159 шт., из них новых только 6 шт.;
Tesla Model S — 389 шт. (новых — 2);
Tesla Model 3 — 358 шт. (новых — 8);
Tesla Model X — 162 шт. (новых — 11);
Volkswagen e-Golf — 161 шт. (новых не было).
Среди новых электромобилей самым популярным был кроссовер Audi E-Tron, с 59 регистраций.