Перевод Биткоин на Киви по выгодному курсу

За 11 лет своего существования Bitcoin удалось покорить многих пользователей. В народе для него придумали много характеризующих названий — цифровое золото, валюта преступников и т.д. Но все согласны в одном: Bitcoin помогает бороться с коррупцией.

Те, кто пользуется криптовалютой, тратит достаточное количество времени на поиск качественного приложения с хорошим курсом, чтобы сделать перевод Биткоин на Киви. На помощь в этом вопросе приходит сайт https://vipbtc.ru/obmen/bitcoin-qiwi/, сотрудники которого готовы ответить на все волнующие вопросы и быстро провести операцию.

Какие достоинства есть у Bitcoin?

Это цифровая валюта не просто так завоевала доверие и привлекла внимание пользователей. У нее есть ряд преимуществ, перед которыми сложно устоять:



• Не нужно платить большую комиссию при переводе. Сумма перевода никоим образом не влияет на процент комиссии — фиксированная ставка составляет 0,0001 btc.



• Пользователям гарантируют полную конфиденциальность. Если сравнивать транзакции биткоина с валютой национальных банков, то вторые знают об отравителе и получателе практически всё. Движение цифровой валюты никто не отслеживает.



• Сильно сокращено время перевода денег — нужно буквально несколько минут. Иногда бывают случаи, когда процесс занимает несколько часов, но тогда достаточно увеличить процент комиссии — уменьшиться время, затраченное на перевод.



• Обозреватель блока в сети Bitcoin позволяет участникам переводов получить интересующие данные: процент комиссии, количество произведённой сделок и прочее.



• Трейдерам не нужно бояться инфляции. На создание новых монет Bitcoin уходит много времени и энергии, поэтому количество валюты ограничено алгоритмом. Bitcoin не просто так как сравнивают золотом: чем больше добыто, тем выше стоимость.

Какие недостатки есть у Bitcoin?

Но у преимуществ Bitcoin есть и обратная сторона. Так как движение цифровой валюты никто не отслеживает, то транзакцию нельзя остановить или отменить. Появляется риск — вы вряд ли сможете вернуть свои деньги при обмане получателя.

Также дефляционная природа Bitcoin не позволит цифровой валюте заменить национальную. Это совершенно невыгодно для экономики. Bitcoin позволяет накапливать и практически не тратить, соответственно, такое положение дел негативно сказывается на производстве товаров и услуг.

Но эти недостатки нельзя назвать существенными. Потому что при пользовании Bitcoin человек приобретает гораздо больше, чем теряет. Но если вы не хотите потерять свои деньги по глупости, тогда для перевода Bitcoin на Qiwi старайтесь пользоваться проверенными приложениями и сайтами.