Грузия продлила прекращение авиасообщения до сентября

Грузия продлила закрытие авиасообщения с другими странами до начала сентября. Ранее в стране сообщалось о закрытии границ до 31 июля. Об этом сообщает "Грузия Online".



Как отмечается, решение было принято с целью предотвращения распространения коронавируса.



По информации Агентства гражданской авиации, ограничение на регулярное международное воздушное сообщение не распространяется на прямые международные авиарейсы, которые осуществляются между Тбилисским международным аэропортом и следующими аэропортами: Мюнхен, Париж, Рига.



Регулярное воздушное сообщение на авиалинии Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен возобновится 2 августа; на направлении Париж-Тбилиси-Париж — с 8 августа.

