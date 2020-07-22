Украина приведет нормы карантина в соответствие с европейскими

Нормы карантина в Украина приведут в соответствие с европейскими. В частности, показатель заболеваемости будут рассчитывать по динамике, как как в странах Евросоюза.



Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает сайт президента.



По его словам, сегодня Кабинет Министров рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы карантина.



"В частности, нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. Так, считать будут не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского союза", - говорится в сообщении.



Отметим, сегодня стало известно, что карантин в Украине будет продлен до конца лета.

