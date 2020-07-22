Кабмин разрешил онлайн-регистрацию места проживания детей до 14 лет

Кабинет министров Украины в среду принял постановление, разрешающее предоставлять публичную услугу по регистрации места проживания детей и снятия их с регистрации (с одновременной регистрацией нового места проживания)



"Фактически проектом акта вводится возможность регистрации места проживания ребенка в возрасте до 14 лет в электронной форме. Фактически целевой аудиторией этой услуги являются родители около 6 млн детей, которым предоставляется возможность зарегистрировать или снять с регистрации места проживания своего ребенка исключительно в электронной форме без посещения Центра предоставления административных услуг и других органов госвласти", - сказал в ходе заседания Кабмина первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб.



В соответствии с постановлением, заявление на изменение регистрации формируется при помощи программных средств Единого госпортала электронных услуг в произвольной форме в соответствии с предусмотренными для каждого из типов заявлений ведомостями и пересылается через информационно-телекоммуникационную систему МВД в IТ-систему органа регистрации, которая обеспечивает реестр территориальной общины.



Кабмин поддержал указанное постановление с доработкой в однодневный срок.



По мнению Минцифры, реализация этого постановления поможет избежать необходимости одновременного визита в ЦПАУ обоих родителей (для ситуаций с их различным местом регистрации); необходимости оформления нотариальных разрешений в случае, когда визит одновременно обоих родителей в ЦПАУ невозможен; а также позволит родителям не посещать ЦПАУ с целью соблюдения карантина.

