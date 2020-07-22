Бюро легенд

Все совпадения с реальными событиями абсолютно случайны, персонажи вымышлены и не имеют никакого сходства с прототипами. Не рекомендуется к прочтению беременными женщинами (Мендель не беспокоиться), сторонниками теории страт и сотрудниками Офиса президента. Продолжение сериала «Великий силовик». Раннее, но, с...ка, жгучее солнце в упор расстреливало окна резиденции посла США на Подоле. Исполняющая обязанности главы миссии Кристина Квин пила утренний какао у раскрытого окна, глядя на ненавистный ей город.



Сзади за столом расположилась группа в разнообразных костюмах, которая не подозревала, что через несколько секунд их жизнь изменится в страшную сторону. Глава антикоррупционного агентства в сотый раз рассказывал историю о том, как он топил за Хиллари и, нажравшись в хлам, утопил квадроцикл. Пресс-секретарша Пендель читала рецепт противозачаточного средства, которое раздобыла у охранника посольства, экс-спикер Палубий заливался своим заразительным смехом, отвлекая внимание от факта порчи воздуха. Лысая голова Сени Кроликова ярко отражала свет встающего над Подолом солнца, отчего по столовой разлетались прикольные зайчики. Внезапно Кристина подавилась какао и неразборчиво произнесла «какого фака… твою….». В окно влетел непонятный предмет, оказавшийся при взрыве гранатой с отрезвляющим газом. Мгновенно все присутствующие повалились на пол в нелепых позах. «Я еще слишком молод для такого», – успела подумать голова Кроликова, прежде чем коснулась паркетного пола с глухим бильярдным стуком.



Позднее, когда в штабе Главного силовика страны просматривали видео с камеры регистратора машины сутенера, припаркованной возле резиденции, четко увидели группу примерно из пяти-тринадцати мужчин в балаклавах, стремительно вошедшую в здание. Спецустройство, вмонтированное в зад агента секретной службы, послало сигнал тревоги в АНБ. Уровень оранжевый. Нападение на дипломатическую миссию. В ЦРУ началась паника. В Госдепе Джон Кент наяривал на неотвечающий мобильник Кристины. Поставили в известность Белый дом. Дональд спросонья никак не мог понять, какого х… члена его подняли. Какая Украина? Кто кого захватил? Под конец, не выдержав, приказал послать отряд морских скотиков в северное Сомали.



Как только тревожная новость достигла здания Службы на Владимирской, там тоже началась паника. Глава Бакланов забился под стол с криком: «Только не в мою смену!». Его окружение сурово передернуло затворы. Потом, немного подумав, передернуло еще раз.



По Подолу бесцельно бегали блогеры, влогеры, собаки, стримеры и сотрудники «Прямого анала». Прибывший из Германии америкаснкий спецназ засел в ресторане «Тарантино», где лакомился шаурмой. Агенты Моссада с неодобрением наблюдали за своими коллегами, жрущими свинину. Ни одной кошерной забегаловки в этой пешеходной дыре! На место событий приехал мэр Виталий Сучко



Террористы потребовали присутствия возле посольства всех мировых СМИ: CNN, BBC, «Фокс-ньюс», «Аль-Джазиры» и Юрия Картусова из интернет-издания «Крыши.нет». Юрий, посоветовавшись предварительно с Главным, предложил себя в качестве заложника. Он выразил готовность выполнить любую прихоть террористов, чем вызвал приступ ревности со стороны Пендель

Президент был на утренней пробежке, когда прочитал в «Телеграм-канале» Кирилла Порошенко новость о захвате заложников в американском посольстве. Он, естественно, растерялся. Все растерялись. Немецкая BND ничего не понимает, французская Десежу послала своего лучшего агента Поля Лефевра из сериала «Бюро легенд» выяснить, что там за херня происходит. Местность он знает. В четвертом сезоне его замочили украинские спецслужбы по указанию американцев.По Подолу бесцельно бегали блогеры, влогеры, собаки, стримеры и сотрудники «Прямого анала». Прибывший из Германии америкаснкий спецназ засел в ресторане «Тарантино», где лакомился шаурмой. Агенты Моссада с неодобрением наблюдали за своими коллегами, жрущими свинину. Ни одной кошерной забегаловки в этой пешеходной дыре! На место событий приехал мэр Виталий Сучко, подобрал кусок асфальта и задумался. Короче, все в растерянности.Внезапно заиграла приятная ритмичная музыка из фильма «Тарантино». В небе послышался рокот вертолета, который лихо приземлился прямо возле захваченной резиденции. В клубах декоративного дыма, подсвеченного снизу, появился Главный силовик страны, одетый в глухой френч, спортивные штаны и красные трусы поверх треников. «Бэтмен прилетел!», – раздались восторженные возгласы зевак. Из резиденции прозвучала пулеметная очередь, чья-то рука выбросила какой-то предмет, который ощутимо е...л с громким звуком.Все попадали на брусчатку. Кроме него. Он неторопливо окинул взором окрестности и неспеша последовал к оперативному штабу, появившемуся прямо в эпицентре событий. Перед Главным шли сиамские близнецы Зорян и Шиляк, рассыпая лепестки роз, гиацинтов, калл и блестки из косметического набора. Уверенно сев на кресло с надписью «Главный режиссер», Лидер сразу же установил контроль над ситуацией. В толпе раздались аплодисменты и крики «Дякую!». Аплодировавших с матюками и криками «Рано, б...ть!» загнали в подворотню. Так началась спецоперация, не имеющая аналогов в мировой истории.Сразу же установили, сколько всего заложников было в резиденции. То ли пятьдесят, то ли двадцать. Просто Гончаренко с Нефредовым никто не видел после прибытия на завтрак с послом. Они сразу же уединились вместе с Бубуниным в каморке, откуда периодически слышались вскрики и характерное причмокивание. Пендель точно была, поскольку она требовала то холодную воду, то соленые огурцы, то смузи. Вела себя как женщина с гормональным взрывом в голове.И тут в «Фейсбуке» появились требования террористов. Во-первых, все руководство страны, депутаты фракции «Скоты в природе», спикер, руководители СВР и ГУР, олигархи должны зайти на страницу Толика Горелого и лайкнуть его фотку, сделанную на Ибице. Во-вторых, президент должен записать видео игры на мандолине без помощи рук. При этом он должен кричать «смотреть всем».Моментально было проведено журналистское расследование в «Телеграм-каналах», в ходе которого выяснилось, что Толик написал пятитомник «Герменевтика Гадамера в контексте мастурбации эскимосов».Из анализа текста стало понятно, что террористы связаны с Лубянкой и настроены крайне решительно. На их счету не один срач в каментах. И всегда они действовали крайне цинично и жестоко.И как бы в подтверждение этих слов из резиденции вылетели граната и экс-спикер. Вслед ему раздался истерический крик: «От…сь, гнида!». Палубий поднялся и попытался вломиться обратно, дергая за ручку двери. Некоторое время противоборствующие стороны сопели, потом наконец-то граната взорвалась. Андрей обо… опешил, а дверь закрылась. Моментально появился спецназ, на экс-спикера накинули одеяло, надели памперс и отправили в специальную палатку, где с ним стали работать опытные психологи. Через пять минут психологи вылетели наружу с криком: «Заберите этого иплана!». Операция развивалась по плану.Террористы потребовали присутствия возле посольства всех мировых СМИ: CNN, BBC, «Фокс-ньюс», «Аль-Джазиры» и Юрия Картусова из интернет-издания «Крыши.нет». Юрий, посоветовавшись предварительно с Главным, предложил себя в качестве заложника. Он выразил готовность выполнить любую прихоть террористов, чем вызвал приступ ревности со стороны Пендель.Переговоры явно заходили в тупик. Коломойский наотрез отказался лайкать фото «этого пи…са в плохом смысле слова». Аналитики составили психологический портрет Толика. Получалось, что он прошел спецподготовку в Чечне. Крайне упрям, увлекается Карлом Юнгом и пренебрежительно относится к квир-людям. Все испуганно засуетились. Проснулся Трамп, который стал вести в своем «Твиттере» онлайн-репортаж происходящего, пока его там не забанили вместе с запасным аккаунтом.«Морские скотики» объелись шаурмы и поступили в Александровскую больницу с симптомами бессимптомного коронавируса. Мировая общественность забила тревогу. Взоры всего мира обратились к Главному силовику. Тот не спеша вытащил пульт от телевизора «Самсунг», нажал какую-то кнопку. Что-то ощутимо е…ло. Появился президент с мандолиной. Из резиденции выскочила группа террористов, которая стала потерянно наматывать круги в ожидании спецназа. Периодически то один, то второй террорист постил в «Фейсбуке» президента грустные мордочки и каялся в содеянном.Главный нажал еще одну кнопку. На полном ходу к резиденции подскочили БТР, танки, самоходные артиллерийские установки. Даже каким-то образом приплыл бронекатер «Гюрза-М». Опять что-то ощутимо е…ло. Когда дым рассеялся, все увидели террористов, красиво разбросанных по асфальту в наручниках и черных мешках. Из подворотни выгнали группу статистов. На резиденции вспыхнула надпись «Аплодисменты». Из здания стали выходить счастливые заложники. Все по очереди благодарил Лидера за чудесное спасение, дарили на память какие-то безделушки. Внезапно заиграл гимн США и появился Дональд с орденом «Пурпурная печень», который он приколол к фраку Лидера. Все стали кричать «Бис!». Только президент бесцельно шатался по этому празднику жизни с вопросом: «А когда мне играть на мандолине?».