Информация о захвате заложников в Харькове не подтвердилась

Харьковская полиция проверила поступившее сообщение о захвате заложников на ул.Бондаренковской, 22, и сообщает, что оно не отвечает действительности.



"По словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация не соответствует действительности", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области во вторник.



Ранее в полиции сообщили, что проверяют сообщение о захвате заложников, который якобы произошел в среду днем, по заявленному адресу выехало руководство Киевского районного отдела полиции Харькова и следственно-оперативная группа.



Информация о том, что захват заложников произошел в Харькове, в среду днем сообщили местные паблики в соцсетях. "На Бондаренковской, 22 какой-то неадекват с оружием захватил здание и вроде как взял людей в заложники", - говорится в одном из сообщений.



Позднее они опровергли свою информацию, сообщив, что ни оружия, ни заложников на месте в действительности нет.

