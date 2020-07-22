Украина выходит еще из двух соглашений в рамках СНГ
Кабинет министров одобрил решение о выходе Украины еще из двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Соглашения касались гуманитарного сотрудничества.
Соответствующее решение принято на заседании правительства.
В частности, правительство поддержало проект указа президента о выходе Украины из соглашения о гуманитарном сотрудничестве стран-участниц СНГ. Кроме того, Украина выходит и из соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству в рамках СНГ
Как отметил представитель Кабинета министров в парламенте Василий Мокан, причиной выхода из соглашений стала вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины и прекращение сотрудничества в гуманитарной сфере.
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