Украина выходит еще из двух соглашений в рамках СНГ

Кабинет министров одобрил решение о выходе Украины еще из двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Соглашения касались гуманитарного сотрудничества.



Соответствующее решение принято на заседании правительства.



В частности, правительство поддержало проект указа президента о выходе Украины из соглашения о гуманитарном сотрудничестве стран-участниц СНГ. Кроме того, Украина выходит и из соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству в рамках СНГ



Как отметил представитель Кабинета министров в парламенте Василий Мокан, причиной выхода из соглашений стала вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины и прекращение сотрудничества в гуманитарной сфере.

