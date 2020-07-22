В Днепропетровской области полицейские "выбивали" признание в умышленном убийстве - ГБР

Начальнику одного из секторов Желтоводского отделения ГУНП в Днепропетровской области и его заместителю сообщили о подозрении в превышении власти, сопровождавшееся насилием, в ходе расследования умышленного убийства. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.



"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении в превышении власти, сопровождавшееся насилием начальнику и заместителю начальника одного из секторов Желтоводского ОП ГУ Нацполиции в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.



По данным следствия, в июне 2020 года полицейские, расследуя гибель жителя Желтых Вод от взрыва боеприпаса, пригласили в отдел полиции гражданина, который в момент взрыва находился недалеко от места происшествия. В помещении отдела полиции правоохранители посадили потерпевшего на стул и начали "выбивать" признания в умышленном убийстве.



Отмечается, что задержанный категорически отрицал свою причастность к взрыву и настаивал, что был лишь свидетелем трагедии.



"Заставляя признать вину полицейские нанесли потерпевшему более 20 ударов, причинив многочисленные травмы, что по заключению судебно-медицинской экспертизы является телесными повреждениями средней степени тяжести", - сообщили в ГБР.



В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей. В случае доказательства вины правоохранителям грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

