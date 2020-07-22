Сергей Политучий - французские СМИ возмущены участием почетного консула Франции в скандале с ТРЦ «Французский бульвар»

Во французском « F orbes» вышел материал , в котором осудили участие почетного консула Франции в Украине о в мошеннических схемах вокруг ТРЦ «Французский бульвар».

Издание отмечает, что в таких странах как Украина, популярным является получение статуса почетных консулов иностранных государств для лоббирования собственного бизнеса или получения иммунитета от правоохранительных органов. В результате, на консульскую службу часто попадают люди с неоднозначной репутацией и сомнительными мотивами. За последние годы в Украине неоднократно случались скандалы с участием почетных консулов, последний из которых связан с почетным консулом Франции Сергеем Политучим, которого украинские СМИ обвиняли в мошеннических операциях, направленных на смену собственников одного из крупных объектов коммерческой недвижимости в г. Харькове.

Суть конфликта, в котором оказался замешан С.Политучий, такова: Владельцы 50% капитала ООО «Аксиома», которой принадлежит ТРЦ «Французский бульвар» и которые осуществляли управление торговым центром - Игорь Сбитнев, Игорь Ткачев, Александр Славтич и Роберт Мкртчян, долгие годы не выплачивали дивиденды другому акционеру с 50% капитала – Анне Киприч. Обманутый акционер вынуждена была обратиться в правоохранительные органы. Было начато криминальное производство № 120200000000000153 часть 5, статья 191 УК (присвоение, завладение и растрата чужого имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой). В ТРЦ прошел ряд обысков, были изъяты документы, подтверждающие мошеннические действия руководства, а на сам объект наложен арест . Также выяснилось, что менеджментом предприятия были сформированы многомилионные долги и прежний держатель основного долга ООО «Аксиома» - негосударственный пенсионный фонд Нацбанка, переуступил его бизнес-структурам С.Политучего. Держателей 50% ООО «Аксиома» Сбитнева, Ткачева, Славтича И Мкртчяна, с согласия которых произошла переуступка долга, не смутили более жесткие условия договора с Политучим, а г-жу Киприч с ее 50% акций даже не проинформировали об этом. На сегодняшний день, рассмотрением этого дела занимается суд.

Партнеры С.Политучего в этом корпоративном конфликте, по словам французских журналистов, являются также фигурантами расследования о многомилионных хищениях средств одного из негосударственных пенсионных фондов . Оказалось, что это тот самый негосударственный пенсионный фонд Национального банка Украины , который ранее кредитовал ООО «Аксиома» и который переуступил долги структурам С.Политучего (!). В ходе расследования хищения около 500 млн. грн, СБУ также выявила невозвратный кредит в размере около 70 млн. дол. харьковскому предприятию «Новотех-Инвест», руководителем которого значился Роберт Мкртчян, а учредителями все те же Сбитнев, Славтич и Мкртчян . Вполне очевидно, что эта группа ранее втянула ООО «Аксиома» в схемы с разворовыванием средств негосударственного пенсионного фонда Нацбанка и теперь пытается обобрать компаньонов по ТРЦ «Француский бульвар» в лице А.Киприч. Почетный консул Франции С.Политучий, может оказаться не просто случайным выгодополучателем в этой мошеннической схеме, но и ее идейным вдохновителем и непосредственным организатором.