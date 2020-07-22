Доллара по 25-26 гривень быть не должно - Петрашко

Министр экономики Украины Игорь Петрашко заявил, что укрепления гривни до 26–25 грн/$ быть не должно. Национальная валюта должна остановиться на отметке 27–28 грн за доллар. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина. Таким образом министр прокомментировал стремительное падение гривни по отношению к американской и европейской валюте, которое происходит в последнее время.



"Во-первых, я считаю, что должно быть усиление курса. Если курс сейчас 27–28, то он не должен ходить в 26–25. Экспортеры не ожидают девальвации курса. Нужна стабильность и отсутствие колебаний, чтобы у нас не повторилась ситуация прошлого года, за это я больше всего переживаю. Курс 23,5 гривен/доллар сильно ударил и по аграриям, и по металлургам. При курсе 28 гривен/доллар закупили удобрения, средства защиты, топливо, а продали потом по 23. Кто от этого выиграл?" – заявил министр.



По его словам, колебание курса вывело маржу из продуктивного сектора в непродуктивный.



"Доходность по ОВГЗ в то время зашкаливала и доходила до 30% при любом отсутствии риска. Как можно было такое допустить? Забрали деньги через курс у промышленников, у аграриев, без любых оснований, не пополнили резервы, когда могли пополнить. Выкупаем валюту, в чем вопрос? Резервы были бы больше и курс был бы 27. У нас не было бы падения ВВП. Падение ВВП заложило не правительство Гончарука, я считаю, а заложил Национальный банк неразумной курсовой политикой и практически вымыванием в 4-м квартале денег из реального сектора экономики для перераспределения на непроизводительные сектора", – сказал Петрашко.

