США объявили солидное вознаграждение за двух украинских хакеров

Государственный департамент США объявил награду по 1 млн долларов за информацию, которая может привести к аресту двух украинских хакеров. Вашингтон уже несколько лет пытается привлечь их к ответственности.



Об этом говорится в публикации на сайте Госдепа.



Сообщается, что США готовы выплатить вознаграждение за помощь в задержании украинцев Артема Радченко и Александра Еременко. По данным следствия, они являются членами транснациональной хакерской группировки.



Согласно расследованию Секретной службы США, Радченко и Еременко обвиняются по 16 пунктам, связанным с мошенничеством. В обвинительном заключении утверждается, что они взломали систему электронного сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и украли тысячи конфиденциальных файлов, которые затем были незаконно проданы.

