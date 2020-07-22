Новый директор «Харьковоблэнерго» был уволен с работы за воровство

Зимой 2020 года Кабмин назначил Константина Логвиненко новым генеральным директором акционерного общества "Харьковоблэнерго". Кандидатура Константина Логвиненко была весьма спорной, так как специализированного опыта у него нет, но экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал назначение. Источник сообщает, что Логвиненко - человек Райнина, которого под видом нового человека поставили, чтобы возобновить поборы из бюджета.



При этом работники «Харьковоблэнерго» выступали против нового назначения и даже устраивали забастовки.

Дело в том, что опыта работы в энергетической сфере и тем более знания харьковского региона у Логвиненко нет. Важно указать, что предприятие находится на грани банкротства, что может привести к экологической катастрофе в области. Для решения ряда проблем Харьковоблэнерго и устранения долга перед государством нужен директор с многолетним стажем и профессионализмом, но вместо этого управлять предприятием ставят человека с сомнительным прошлым.

Константин Логвиненко родился в Одессе, на данный момент ему 43 года, имеет диплом по специальности правоведение. Единственное образование, которое хоть немного связано с управлением он получил уже в 37 лет, а именно закончил Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, по специальности "экономика предприятия".

Из опыта работы, который может пригодиться ему в выведении Харьковоблэнерго из долговой ямы, у него мало.



- в 2002 году работал в "Одессаоблэнерго" юристом, продержался всего год. После этого в офисе начали замечать пропажу мелкой электронной техники: чайник, тостер и даже удлинители куда-то подевались. Начальство установило камеры и зафиксировали Логвиненко, который раз в месяц выносил по мелочи, что-то из офиса, когда оставался работать допоздна. Был уволен с позором, несколько лет нигде не работал.



- в 2007 возглавлял юридический департамент "Киевводоканала", через три года снова был уволен за воровство и перебрался в Черкассы. В этот раз воровал он по крупному на пару с главным бухгалтером, подписывал липовые сметы и договора. В "Черкассыоблэнерго" Логвиненко в одно и тоже время числился на трех должностях одновременно: коммерческий директор, заместитель коммерческого директора и советник по правовым и имущественным вопросам. И явно не потому что незаменимый, просто его кандидатура была фиктивной и нужен он был для выставления подписей на липовых документах.

- Далее в его биографии идет пробел почти в 10 лет, и он снова “всплывает” в водоканале Николаева, пытается пройти на должность директора, но проваливает даже первый этап собеседования.

- После смены власти в 2014 переходит на государственное предприятие "Гарантированный покупатель", кстати это предприятие занимается покупкой альтернативной электроэнергии и напрямую связано с Ахметовым.

Работники Харьковоблэнерго уверены, что Логвиненко назначили директором, чтобы развалить предприятие. По их словам уровень коррупции за полгода вырос в несколько раз, условия труда ухудшились, санитарные нормы не соблюдаются, а про технику безопасности новый директор вообще забыл. При это долг предприятия перед государством увеличивается и Логвиненко до сих пор не предложил стратегии выхода из кризисного состояния. Все это время он и его команда разворовывает все, что осталось от масштабного акционерного общества, и даже часть зданий уже начали разбирать на стройматериалы и металлом.



А самое ужасное, что схема Райнина снова возобновилась и с Харьковоблэнерго начали собирать поборы от каждого поступления в бюджет. Только теперь суммы увеличились, ведь нужно делить с посредниками и отдавать дань крыше. Если так пойдет и дальше, то к концу года предприятие придет в упадок, начнутся массовые сокращения работников, а перебои с электрическом станут нормой для нашего города.