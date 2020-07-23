Правоохранители сообщили о подозрении луцкому террористу

Правоохранители сообщили о подозрении Максиму Кривошу, который 21 июля захватил в Луцке в автобусе 13 заложников и удерживал их более 12 часов, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.



"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении.



Отмечается, что группу процессуальных руководителей в производстве возглавляет прокурор Волынской области.



Кривошу сообщено о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.258, ч.2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 УК Украины).



Как сообщалось, утром 21 июля в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой" захватил рейсовый автобус пригородного сообщения, при себе имел взрывчатку и оружие. В автобусе находились 13 человек.



Полиция установила личность правонарушителя – Максим Кривош (1975 г.р), официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья. Уроженец пос. Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений



В сети Интернет была размещена книга автора "Максима Плохого", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.



Вечером все заложники – 13 человек были освобождены, террорист задержан. Также в Харькове был задержан его вероятный сообщник. Этому предшествовал разговор с Кривошем президента Украины Владимира Зеленского, размещение в соцсетях видеообращения главы государства о необходимости просмотра документального фильма о защите животных (этого требовал злоумышленник). Сразу после освобождения заложников видеообращение было удалено.

