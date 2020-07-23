Жвания рассказал об "ОПГ, которая финансировала Майдан и срывала мирные инициативы"

С разоблачениями против экс-президента Порошенко выступил его бывший соратник - политик и бизнесмен Давид Жвания.



Он заявил, что Евромайданом управляли преступные группировки, которые возглавляли первые лица будущих партий власти - БПП и Народного фронта. А также сообщил, что участвовал в даче многомиллионных взяток еврочиновникам - в обмен на лояльность к избранию Порошенко президентом.



В чем суть откровений Жвании и почему он решил их озвучить именно сейчас - разбиралась "Страна".



Экс-депутат в своем видеообращении рассказал, что Украине грозит новый приход к власти Порошенко.



"В стране происходит ползучий реванш – рейтинг Зеленского падает и к власти снова рвется Порошенко и его окружение. Я не могу на это спокойно смотреть, поэтому я решил дать эту пресс-конференцию. Предупредить граждан Украины, чтобы они не совершали ошибку. Рассказать всем, кто такой Порошенко и его окружение.



Это преступная группировка, которая с самого начала участвовала в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения", - сообщил Жвания.



В связи с этим он рассказал, что в после Майдана в 2014 году к власти пришла организованная преступная группировка, в которой он сам и состоял. По словам Жвании, именно она финансировала протесты и срывала любые варианты договоренностей с властью, которые были призваны избежать эскалации.



Именно тогда сформировались основные группы влияния на нынешнюю политику.



"Я также входил в ОПГ, которая захватила власть в 14 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, сорвали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами.



В ОПГ входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия", - рассказал Жвания и добавил, что готов дать на этот счет показания.



После победы Евромайдана, группа, в которую входил Жвания, занималась политической коррупцией, чтобы обеспечить президентство для Порошенко. В схеме также участвовал будущий глава МИД Павел Климкин.



"Непосредственно я и Климкин участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС. Обстоятельства этого готов предоставить следственным органам", - сообщил экс-нардеп.



По его мнению, Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов. И взял на себя определённые обязательства перед ними, которые в большинстве случаев отработал.



Он также подсчитал, сколько экс-президент заработал за пятилетку на Банковой. "Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 3 миллиарда 400 миллионов долларов. Эти деньги выведены в офшоры", - полагает Жвания.



Он напомнил, что в апреле 2019 года - то есть накануне второго тура выборов - подавал иск в Окружной админсуд Киева на запрет выезда из страны бывшим руководителям. "Хотя на меня оказывал сильное давление Порошенко и его окружение, а также Турчинов. Они тогда действительно очень боялись расплаты и планировали бегство из страны", - говорит Жвания.



Бывший политик понадеялся, что у президента Зеленского "хватит политической воли довести до конца дела Порошенко и его окружения".



"Порошенко сегодня, в канун местных выборов, может попробовать баллотироваться в мэры. До Майдана это была его мечта - он унизительно выпрашивал у Януковича право баллотироваться в мэры Киева, был готов дать взятку за это. Янукович не разрешил и Порошенко не посмел ослушаться", - сообщил Давид Жвания и пообещал каждую неделю выступать с новыми разоблачениями.



Итак, вкратце перечислим, что интересного заявил Жвания:



1. Евромайдан был не стихийным протестом, а финансировался политическими кругами для свержения Януковича



2. Любые мирные инициативы срывала группа, в которую входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк и Кличко.



3. Жвания и Климкин давали 5 миллионов евро взятки еврочиновнику для лоббирования интересов Порошенко как кандидата в президенты в 2014 году.





