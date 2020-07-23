Экс-главу "Укравтодора" Новака арестовали в Польше на три месяца

Суд Варшавы арестовал на три месяца бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по делу о взяточничестве и отмывании денег. Вместе с ним лишили свободы и двух его сообщников из Польши.



Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Twitter.



"Дело Укравтодора: 22 июля 2020 года суд Варшавы взял под стражу на 3 месяца экс-главу Укравтодора и двух его сообщников-граждан Польши, подозреваемых в получении неправомерной выгоды и легализации", - говорится в сообщении.



Суд в Варшаве отправил под стражу бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников. Скриншот: Twitter/ НАБУ



Как уточнил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин, двое других арестованных - бывший командир воинской части GROM № 2305 Дариуш Завадка и бизнесмен из Гданьска Яцек П. Завадка арестован условно. Последний может выйти из-под стражи, если в течение месяца заплатит залог в 1 млн злотых.

