Новый глава НБУ пообещал МВФ выполнить все обязательства

Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко считает своей приоритетной задачей полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. Так, 21 июля Шевченко провел первую встречу с представителями МВФ. На ней он заявил, что НБУ полностью и в срок выполнит все взятые на себя меморандумом с Международным валютным фондом обязательства.

В свою очередь представители МВФ отметили, что во многом макроэкономической стабилизацией последнего пятилетия Украина обязана взвешенной политике центробанка.



Во встрече приняли участие глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова-Голлар, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, а также Шевченко и его заместители.



Кроме того, Шевченко вместе с первой замглавы НБУ Екатериной Рожковой, заместителями Дмитрием Сологубом и Олегом Чурием встретились с представителями украинских и международных инвестиционных учреждений.



Напомним, ранее постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко должен обеспечить независимость регулятора.

