Бойко связал теракт в Луцке с политикой власти по потаканию радикалам

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За Жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко прокомментировал события последних дней, связанных с террористическими актами в разных регионах Украины. По его мнению, власть допускает безнаказанность радикалов, тем самым подвергая угрозе жизнь и безопасность граждан. ОПЗЖ требует ввести уголовную ответственность за нападения, взрывы, избиения и преследования инакомыслящих.



Его слова приводит сайт "Оппоплатформы", в среду, 22 июля.



"Оппозиция неоднократно поднимала вопрос об опасности разгула радикализма в Украине. Но власть не делает выводов. Мы помним события 31 августа 2015 года, когда под стенами Верховной Рады в правоохранителей бросили гранату. Четверо погибших, десятки раненых, – но организаторы и исполнители так и не найдены, никто не понес за этот теракт наказание. Безнаказанность и вседозволенность поощряет радикалов всех мастей на новые преступления. Это позор, когда в стране уголовники и террористы не боятся наказания!"- заявил Бойко.



По его мнению, одной из причин, которые повлекли за собой вспышку насилия и агрессии, является продолжающийся вооруженный конфликт на Донбассе, несмотря на громкие обещания власти добиться мира в Украине.



"Пока в стране продолжается военный конфликт, а власть потакает радикалам - подобные ЧП, к сожалению, будут возможны. ОПЗЖ требует ввести уголовную ответственность за нападения, взрывы, избиения и преследования инакомыслящих. Остановить каналы поставок оружия из зоны конфликта. Обеспечить безопасность людей на улицах украинских городов. Власть должна прекратить провокационные заявления о пересмотре Минских соглашений и начать их выполнять. Делать то, о чем договорились на встрече Нормандской четверки в Париже в декабре прошлого года. Давно пора начинать реальную работу для установления мира в Украине", - подытожил Юрий Бойко.

